Transitan por Ciego de Ávila nuevos coches ferroviarios

Ciego de Ávila, Cuba. – Autoridades políticas y gubernamentales y una representación del pueblo de Ciego de Ávila le dieron la bienvenida al tren extra viajeros No. 11 con los nuevos coches adquiridos en China.

Los novedosos vagones que se prueban por las líneas del país se caracterizan por la belleza y confort y una vez realizada su puesta en marcha garantizarán un aumento de las capacidades de transportación de pasajeros.

Para enfrentar la llegada de los nuevos servicios de trenes se transformó la Terminal de Ferrocarriles de Ciego de Ávila, que ahora dispone de mejores salones y servicios, asegura la directora de esa empresa avileña, Tania González Sosa.

Con la renovación del transporte por ferrocarril, la estación avileña cuenta, además, con nuevos baños, conexión a Internet y la perspectiva de mejorar el servicio de expreso y la venta de reservaciones para diferentes destinos del país.

