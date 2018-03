Trabajo voluntario en Cuba por el 1ro de Mayo

La Habana, Cuba.- La Central de Trabajadores de Cuba (CTC), convocó a una jornada nacional de trabajo voluntario, acción que marca el inicio de las actividades por el 1ro de Mayo en la isla.

El hecho se materializará el 31 de marzo y 1ro de abril y está dirigido a realizar labores útiles y necesarias de la producción y los servicios como obras de la construcción, la agricultura, la zafra azucarera, tanto en las labores industriales como el cultivo de la gramínea.

Además de saludar el Día Internacional de los Trabajadores, se dedica esta movilización a los aniversarios 56 de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), y del 57 de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM).

La ocasión también servirá para homenajear la victoria en Playa Girón y demostrar en términos prácticos el liderazgo y la capacidad movilizativa del movimiento obrero y sus jóvenes.

