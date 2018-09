Trabajadores guantanameros conscientes de su rol

Por: Yaylen Rodríguez Lamothe

Con la premisa y convicción de que los obreros son un eje decisorio en la actualización del modelo económico cubano, se desarrollará en Guantánamo la Asamblea Provincial XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, los días 16 y 17 de este octubre.

Varias son las inquietudes de ese sector para transformar y fortalecer el accionar sindical, entre las que se encuentran la necesidad de perfeccionar los sistemas de estimulación; las condiciones de trabajo y reducir la edad de jubilación.

Asimismo los trabajadores guantanameros refieren inconformidades en los sistemas de pago y en el tratamiento a las interrupciones laborales, entre otros asuntos.

Los delegados de esa provincia a la magna cita obrera, que se desarrollará en enero, representarán a más de 132 mil trabajadores; de ellos más de siete mil cuentapropistas.

