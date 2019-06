Trabajadores forestales de fiesta (+Fotos)

Más de 600 árboles fueron sembrados hoy en el Parque Monte Barreto de La Habana, como parte de las actividades que se realizan en toda Cuba en saludo al Día del Trabajador Forestal, a celebrarse este 21 de junio.

El director técnico y de desarrollo de la empresa Agroforestal Habana, Alexander Motolongo, explicó que se plantaron diferentes especies, con el objetivo de formar un bosque que sirva de esparcimiento y pulmón del municipio Playa.

Afirmó que en los últimos meses han trabajado intensamente en la recuperación de las áreas del parque, en el cual se reponen especies como robles, cedro y framboyanes que brindarán sombra y colorido al lugar.

Por sus resultados productivos, la empresa Agroforestal Habana mereció la condición de Vanguardia Nacional, y el propio Parque Monte Barreto será la sede, este 21 de junio del acto nacional por el Día del Trabajador Forestal.

