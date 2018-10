Trabajadores eléctricos espirituanos hacia Pinar del Río

Trabajadores de la Organización Básica Eléctrica de Sancti Spíritus partieron hacia Pinar del Río para apoyar el restablecimiento del servicio en ese territorio afectado por el huracán Michael.

El grupo lo forman 85 trabajadores, integrados en 5 brigadas con el equipamiento necesario para laborar en la reparación de líneas y redes de transmisión y distribución.

El director de la Organización Básica Eléctrica espirituana, Misael Rodríguez, quien encabeza la fuerza, explicó que laborarán en el municipio de San Juan y Martínez, donde ya una avanzada evalúa los daños.

Antes de partir, los especialistas espirituanos expresaron el compromiso de permanecer en la provincia más occidental de Cuba hasta concluir las labores para resarcir los daños del meteoro.

