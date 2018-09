Trabajadores Civiles de la Defensa en la primera trinchera

La Habana, Cuba. – La 2da. Conferencia Nacional del Sindicato de Trabajadores Civiles de la Defensa concluyó en La Habana con el compromiso de sus participantes en continuar fortaleciendo la labor en la actualización del modelo económico.

En la clausura, el secretariado de ese gremio otorgó al General de Ejército Raúl Castro, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el cuadro Crepúsculo en la PLaza, que muestra las imágenes de Martí, el Che y Camilo en la Plaza de la Revolución, en una tarde habanera.

A José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Partido, se le otorgó la Distinción Emilio Bárcena Pier, mártir que identifica al Sindicato de Trabajadores Civiles de la Defensa.

José Antonio Alonso, secretario general saliente, recibió la Orden Lázaro Peña, de tercer grado; y al gremio se le entregó también un Diploma de reconocimiento por su destacada labor.

Perfeccionar la producción y los servicios, y hacer de la Empresa Estatal Socialista la principal fuente de impulso a la economía, son prioridades del Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles de la Defensa, afirmó el Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), Ulises Guilarte De Nacimiento.

El también miembro del Buró Político del Partido llamó en la 2da. Conferencia Nacional de ese colectivo sindical, a seguir elevando la productividad del trabajo y el ahorro de todo tipo de recursos, para lograr mayor eficiencia.

Mabel Acea, del secretariado de ese gremio de las FAR y el MININT, fue promovida a secretaria general del sindicato, y exhortó a mantener en alto la defensa y seguridad de la Patria y la Revolución.

El Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles de la Defensa cuenta con más de 200 mil integrantes y está próximo a cumplir 47 años de intensa labor.

