Trabajadores Civiles de la Defensa en Conferencia

Ulises Guilarte de Nacimiento, Secretario General de la Central de Trabajadores, en el marco de las actividades desarrolladas en la Conferencia Nacional del Sindicato de Trabajadores Civiles de la Defensa, destacó la importancia de ese sector.

Durante el evento, que sesionará en La Habana hasta el sábado, los delegados e invitados realizaron un intercambio con Marino Murillo Jorge, Miembro del Buró Político del Partido y Presidente de la Comisión de Implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del país.

El trabajo en comisiones a desarrollarse este viernes centrará los debates en el funcionamiento sindical, la batalla económica y la participación de los trabajadores civiles en la defensa y seguridad de la nación.

En el último día de la cita se realizará la sesión plenaria y se dará a conocer los dictámenes de las comisiones y será elegida la dirección de ese Sindicato.

