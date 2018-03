Torneo de la Pesca Hemingway iniciará eventos naúticos

La Habana, Cuba. – La edición 68 del Torneo Internacional de la Pesca de la Aguja Ernest Hemingway -uno de los de mayor tradición en el mundo- se realizará del 21 al 26 de mayo, y ya confirmaron equipos de Estados Unidos, Francia, España, Inglaterra y Canadá.

Con esa competencia comenzará el calendario de eventos turísticos de pesca deportiva y fotografía subacuática organizados por la empresa de Marinas y Náuticas Marlin S.A., informó su directora comercial, Daybelis Pérez Sandrino.

Anunció que este año se incorporan Vara-Foto, en Varadero del primero al 6 de junio, y Cienfuegos desde las profundidades, del 15 al 20 de julio.

Entre septiembre y octubre se sucederán el evento de fotografía subacuática Foto-Sub en Cayo Largo del Sur y los torneos internacionales de pesca del castero Blue Marlin en la Marina Hemingway, y Big Game Trolling en Jardines del Rey.

