Topan precios en mercados de oferta y demanda en Villa Clara

Santa Clara, Cuba. – Debido a los daños causados a la agricultura por el huracán Irma, que provocó el desabastecimiento de mercados, el Consejo de Defensa Provincial en Villa Clara acordó topar los precios minoristas de mercados de oferta y demanda, y carretilleros.

La propuesta del Subgrupo de Alimentos, amparada por resoluciones de Comercio Interior, Finanzas y Precios y otras, faculta a los consejos de la Administración y de Defensa Provincial a aprobar precios minoristas máximos a productos de impacto en la población.

Previo a la decisión en Villa Clara de topar los precios de los mercados oferta y demanda y carretilleros se explicó a los implicados los motivos de estas medidas y su importancia para el pueblo.

Las medidas tomadas con quienes violen lo establecido serán severas e incluirán el decomiso de la mercancía y el retiro de la licencia.

