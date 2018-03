Todos recordamos a Fidel en estos momentos

El ministro de Cultura Abel Prieto Jiménez ejerció su derecho al voto este domingo cuando los cubanos acuden a las urnas en un ejercicio de plena democracia.

En sus declaraciones a la prensa, el titular de Cultura expresó que aunque “no tengamos a Fidel físicamente entre nosotros, todos los cubanos lo recordamos en estos momentos”.

“Con estas elecciones vendrá otro patriota cubano a representarnos. Esta especie de transición no traumática la llevan preparando Fidel y Raúl desde hace muchos años, dando paso a los jóvenes que se han ganado toda la confianza de esa generación histórica“ , puntualizó Abel Prieto.

Este domingo, más de 8 millones 700 mil cubanos están convocados a participar en los comicios generales para seleccionar a los diputados al Parlamento y a delegados a las Asambleas Provinciales del Poder Popular.

