Título III de la Ley Helms-Burton constituye un gran obstáculo

La activación en Estados Unidos del Título III de la Ley Helms-Burton contra Cuba constituye un obstáculo para cualquier arreglo futuro o mejoría de las relaciones.

Carlos Fernández de Cossío, director general de Estados Unidos en la Cancillería cubana, condenó la decisión de la administración de Donald Trump de permitir la aplicación del engendro legislativo.

El Gobierno de Trump decidió revertir esa postura y permitir las acciones legales, como parte de una serie de medidas agresivas adoptadas contra la mayor de las Antillas a pesar de la oposición de diversos sectores estadounidenses.

El representante del Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que nuestro pais tiene el compromiso de proteger los nexos con el empresariado internacional que lleva años aquí o que pueda llegar en el futuro.

