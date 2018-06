Temas laborales y sociales a debate

La Habana, Cuba.- Ulises Guilarte de Nacimiento, miembro del Buró Político y Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), dialogó este jueves en La Habana, con sindicalistas del país pertenecientes a la Esfera de Asuntos Sociales y Laborales de la CTC.

En el intercambio se abordó el envejecimiento poblacional en el país y los efectos en la sociedad, sobre la base de la conferencia del doctor Juan Carlos Alonso, Director del Centro de Estudio de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.

Los reunidos conocieron las precisiones y aspectos esenciales sobre los beneficios de la LEY 105 de Seguridad y Asistencia Social y profundizaron sobre la edad de jubilación.

Igualmente, se ofreció al plenario la conferencia: La Conflictividad entre Derecho y Disciplina presentado por representantes de la sala de los Laboral del Tribunal Supremo Popular.

