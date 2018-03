Temas de innovación y nanotecnolgías en Convención Internacional

La Habana, Cuba.- La Convención Internacional de Ciencia, tecnología e innovación quedó inaugurada en La Habana con la presencia de la Ministra de Ciencia, Tecnología y medio ambiente, Elba Rosa Pérez Montoya.

En la jornada inaugural los 1500 delegados de Cuba y más de una treintena de países conocieron sobre el desarrollo de productos innovadores de la industria farmacéutica cubana así como el avance de la nanotecnología en Irán.

