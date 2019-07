Tecnologías de la información para el desarrollo

La Habana, Cuba. – Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), son una herramienta esencial para el desarrollo económico de las naciones, y al mismo tiempo para promover la guerra, coincidieron en La Habana expertos de 22 naciones, incluida Cuba.

Algunos países del mundo utilizan las TICs con fines delictivos, y ello ha transformado el panorama de la seguridad internacional, dijo el ministro cubano de Comunicación, Jorge Luis Perdomo.

Los participantes aprobaron una declaración donde reza que resulta necesario un proceso para adoptar un instrumento internacional jurídicamente vinculante, que permita eliminar los vacíos legales existentes en la esfera de la seguridad del uso de las TICs.

