Tarea Vida: prioridad para la política ambiental cubana

La Habana, Cuba.- El Plan de Estado Tarea Vida, para el enfrentamiento al cambio climático, aprobado en abril último, se enriquece y amplía con la marcha.

Por eso es una propuesta integral donde se identifican las zonas y lugares priorizados, sus afectaciones y las acciones que se acometerán.

De ahí que una de ellas sea no permitir las construcciones de nuevas viviendas en los asentamientos costeros amenazados, y también adaptar las actividades agropecuarias, en particular las de mayor incidencia en la seguridad alimentaria del país, a los cambios en el uso de la tierra como consecuencia de la elevación del nivel del mar y la sequía.

Hoy, sobre sólidas bases científicas se consolida el Plan de Estado Tarea Vida, para el enfrentamiento al cambio climático, como continuidad del pensamiento del Comandante en Jefe, Fidel Castro, quien siempre avizoró las formas de contrarrestar ese fenómeno.

Integral y complejo

Determinar las prioridades y acciones que hay que hacer, lugar por lugar, para prevenir y enfrentar los peligros y vulnerabilidades a que estamos sometidos por el cambio climático es objetivo de la Tarea Vida.

Ese plan de estado para el enfrentamiento al fenómeno complejo, en comparación con documentos anteriores, tiene un alcance y jerarquía superiores, e incluye la dimensión territorial.

La Tarea Vida comprende 5 acciones estratégicas y 11 tareas dirigidas a enfrentar los daños en las zonas vulnerables, las cuales se ejecutarán a corto, mediano y largo plazos.

Sensibilizar, argumentar, y explicar sobre los efectos de un fenómeno complejo, es hoy esencial para que cada persona tome conciencia y forme parte en este Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático.

