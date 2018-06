Taller nacional dedicado al asalto al Cuartel Moncada

Nuevas luces alrededor del asalto al Cuartel Moncada encienden historiadores cubanos para un taller nacional dedicado a los 65 años de esa gesta, que inició la etapa insurreccional definitiva en la isla.

Tomarán parte en ese ejercicio, que auspician la Unión Nacional de Historiadores, el Centro provincial de Patrimonio y la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, especialistas de museos vinculados en el país a ese acontecimiento.

Particular relevancia tendrá la conferencia que impartirá el doctor Mario Mencía, quien una vez más situará en su lugar pequeños y grandes eventos asociados al ataque y a los jóvenes protagonistas.

Con sus libros, El grito del Moncada y La prisión fecunda, el reconocido investigador aportó dos textos trascendentes a los estudios sobre el hecho que marcó el comienzo de la última fase en las luchas libertarias en Cuba.

