Tabaqueros respaldan Proyecto de Constitución (+Fotos)

En el local de torcido a mano de la fábrica de tabaco Partagás, en Centro Habana, sus trabajadores realizaron la consulta popular sobre el Proyecto de Constitución con el 94 por ciento de asistencia.

La obrera Ada Soroa se refirió al Artículo 86 y sus diferentes párrafos, y sugiere se incluya también a los animales cuando se habla de que todos tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado.

Insistió en que el Estado presta atención a lo relacionado con los animales, incluyendo las mascotas, a los que brinda posibilidades de atención médica mediante las consultas veterinarias.

Ibet Carnét expuso su preocupación porque se agregue en el Capítulo II: Fundamentos Económicos de la nación y las diferentes propiedades, la necesidad de la planificación en todo sentido para lograr avanzar parejo y no dilapidar recursos.

