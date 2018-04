Susely Morfa llama a aplicar inteligencia y compromiso en las redes sociales

Camagüey, Cuba. – A un mayor pensamiento, inteligencia y compromiso en el uso de las redes sociales, instó en la ciudad de Camagüey, Susely Morfa González, Primera Secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas.

Subrayó la importancia de ser más sagaces en esos escenarios en medio de las circunstancias actuales, cuando el pasado 23 de marzo Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aprobó 20 millones de dólares en fondos para desarrollar proyectos de subversión contra Cuba.

Entre los sectores a los cuales van destinados esos programas, se incluye el juvenil, con énfasis en los jóvenes periodistas, religiosos y los integrados a las nuevas formas económicas de gestión no estatal.

En diálogo con una joven representación de los delegados de circunscripción en la provincia de Camagüey, y de la prensa en el territorio, la dirigente manifestó la aspiración de la UJC de apoyar nuevos proyectos.

