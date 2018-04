Sumar y perfeccionar: lecciones de democracia

Cuba y buena parte del mundo estarán pendientes de lo que acontecerá en La Habana el próximo 19 de abril.

En el día en que se cumplen 57 años de la victoria en Playa Girón frente a la invasión mercenaria amparada por Estados Unidos, asumirá la IXlegislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, encargada de elegir -entre los diputados- al Consejo de Estado del cual emergerá el nuevo presidente cubano, tal como ha reiterado el General de Ejército Raúl Castro.

Ese día histórico, con la instalación del Parlamento y la elección presidencial culminará un proceso democrático iniciado desde la base, desde el barrio o la comunidad.

El concepto de que el pueblo postule y elija a sus representantes ha sido un baluarte para la sociedad cubana en el camino hacia el perfeccionamiento de su institucionalidad.

Fidel siempre confió en los valores del pueblo y en la importancia de unir, sumar y aglutinar.

De ahí que se concibiera en Cuba un sistema electoral profundamente democrático, ajeno a toda maquinaria politiquera tan al uso en otras sociedades, donde predominan el dinero y hasta la deshonestidad.

De eso habló en un discurso del 11 de febrero de 1993, cuando el país ya sufría la durísima prueba del Período Especial pero él sabía de la fortaleza política de la Revolución. Deberes y responsabilidades -jamás privilegios- asumirán los diputados el próximo día 19.

Porque provienen del pueblo y a él responden. Nuestro Parlamento tiene una amplia representatividad de la sociedad cubana y hay en sus integrantes experiencia, conocimientos y ardor revolucionario y patriótico, como siempre reclamó Fidel.

