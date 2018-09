Sugieren elementos decisivos para esclarecer delitos

La investigación técnica y la respuesta pericial son elementos decisivos en el esclarecimiento de los delitos, afirmó en La Habana el Coronel Antonio Mesa Santana, jefe de la Dirección de Criminalística, del Ministerio del Interior.

Es imprescindible el incremento de la eficiencia de los fenómenos delictivos, conexión y organización internacional, variabilidad y modos de operar, sugirió Mesa en la ceremonia inaugural del X Simposio de la Técnica Criminalística.

Ante delegados e invitados de 15 países señaló que ese es el objetivo esencial del evento, donde sus recursos humanos son su principal fortaleza, que contribuyen a disponer de la capacidad para ofrecer una solución alternativa a las necesidades tecnológicas.

También denunció la persistencia del bloqueo económico, financiero y comercial de los gobiernos de Estados Unidos contra Cuba durante casi seis décadas.

