Sostienen Cuba y Dominicana conversaciones migratorias

Cuba y República Dominicana fortalecieron mediante Conversaciones Migratorias, en La Habana, las relaciones bilaterales y propiciaron un mayor acercamiento entre las partes, señaló la vicecanciller quisqueyana, Marjorie Espinosa.

La visitante valoró positivamente la X Ronda de Conversaciones Migratorias bilaterales recién concluida y dijo que el mecanismo percibió un alto nivel de madurez en las relaciones en cuanto a la cooperación en materia consular y migratoria.

Espinosa agregó que nos estamos acercando cada día más, haciendo intercambios de información para como gobiernos combatir la trata y el tráfico ilícito de inmigrantes, causa que abrazamos pues es algo que atañe a todos las personas.

La Viceministra para Asuntos Consulares y Migratorios de República Dominicana explicó que en la Ronda se trataron todos los aspectos vinculados a la migración regular e irregular.

