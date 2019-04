Solidaridad internacional con Cuba

La Central de Trabajadores de Cuba, CTC, informó que más de mil 400 invitados se encuentran en La Habana para participar en los festejos del Primero de Mayo en Cuba, y de forma especial, en el desfile en la Plaza de la Revolución José Martí por el Día del Proletariado Mundial.

Ismael Drullet Pérez, miembro del Secretariado de la Central de Trabajadores de Cuba informó que esos amigos de Cuba pertenecen a 103 organizaciones provenientes de 87 países de todos los continentes.

Drullet Pérez señaló que esa es una importante respuesta al llamado internacional al Primero de Mayo que hizo la CTC por una contundente movilización contra el recrudecimiento del bloqueo norteamericano a Cuba.

Destacó que las manifestaciones por el Día Internacional de los Trabajadores también serán en respaldo al pueblo y presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro.

