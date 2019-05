Solidaridad con Cuba recorre la Isla

Integrantes de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba, conocieron acerca de los objetivos y fundamentos de la Federación de Mujeres Cubanas, FMC, desde la base en Ciego de Ávila, como parte de un recorrido que realizan por varias provincias.

En el bloque 141 de la delegación Doña Emilia González, en el reparto Indalecio Montejo, la brigada solidaria de 15 miembros compartió con federadas y vecinos, y se interesó por aspectos de la realidad cubana.

Los visitantes recibieron una explicación acerca de la organización, el funcionamiento y las prioridades de trabajo de la FMC, en pos de la búsqueda de la plena igualdad de las mujeres.

Como muestra de solidaridad, entregaron a las integrantes de la delegación Doña Emilia González una bandera de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba, y manifestaron su apoyo con las causas soberanas defendidas por la isla ante las apetencias del imperialismo.

