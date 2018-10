Sociedad Civil Cubana: voces contra el bloqueo

Más de 130 organizaciones de la sociedad civil estarán representadas en el XV foro contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba hace 56 años.

Fermín Quiñones, presidente de la Asociación Cubana de Naciones Unidas (ACNU), anunció que el encuentro sesionará el día 12 en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García”.

Explicó que se denunciarán los efectos de una política criminal que genera privaciones al pueblo cubano, obstaculiza su desarrollo económico y social, y es una violación masiva y flagrante de sus derechos humanos.

El 31 de octubre la Asamblea General de la ONU debatirá el informe de Cuba sobre la necesidad de poner fin al bloqueo, y como ya es una práctica común se espera un contundente apoyo de la comunidad internacional.

