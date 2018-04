Sociedad Civil cubana denunciará cruzada contra Venezuela

Lima, Perú.- Estudiantes, trabajadores, profesionales, religiosos y otros sectores de la Sociedad Civil cubana denunciarán en la VIII Cumbre de las Américas de Lima la cruzada de Estados Unidos y la derecha internacional contra Venezuela.

Integrantes de la delegación de la isla que participará en los foros de la sociedad civil de la Cumbre adelantaron las posturas que fijarán en la capital peruana ante acciones como la exclusión del gobierno venezolano de la reunión hemisférica.

La presidenta de la Brigada José Martí de Instructores de Arte, Lilian Mendoza, aseguró que en el foro de los jóvenes de la Cumbre se escucharán las voces de quienes condenan las agresiones contra Venezuela.

En Cuba seguimos apostando por la unidad latinoamericana, por eso apoyaremos a Venezuela, al encarcelado ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y a todas las causas nobles del continente, afirmó.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.