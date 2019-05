Sobresale Villa Clara por la gestión ambiental

La Habana, Cuba. – El próximo 5 de junio, Villa Clara será sede del acto central por el Día Mundial del Medio Ambiente, por sobresalir en la calidad ambiental, la gestión de los recursos naturales y las acciones del Plan de Estado, Tarea Vida, para enfrentar el cambio climático.

La directiva del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Odalys Goicochea, destacó entre los resultados de la provincia el rescate de más del 80 por ciento de la infraestructura del pedraplén que conecta a la ciudad de Caibarién con la Cayería Norte, y a las instalaciones hoteleras.

Señaló que se vertieron cerca de 820 metros cúbicos de arena en 6 sectores de playas pertenecientes a los Cayos Las Brujas y Santa María.

Este año el Día Mundial del Medio Ambiente centra su llamado a la reducción de la contaminación atmosférica en cada país.

