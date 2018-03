Sismo perceptible al Este de Santiago de Cuba

Santiago de Cuba. – La Red de Estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano registró dos sismos perceptibles en la tarde del sábado, originados a 40 kilómetros al Este de la ciudad de Santiago de Cuba.

Los movimientos tuvieron una magnitud de 3,7 y 3,1 grados, los que se registraron a una profundidad de 30 kilómetros.

Esos son los sismos perceptibles número 4 y 5 del actual año y, dada la magnitud y la distancia a la cual ocurrieron, se reportó perceptibilidad en todo el municipio de Santiago de Cuba y algunas localidades de Segundo Frente y Songo la Maya.

La nota del Servicio Sismológico Nacional Cubano amplía que, igualmente, fueron perceptibles en el municipio de Caimanera, en la provincia de Guantánamo; y que, hasta el momento de emitida esta información, no se reportaban daños materiales ni humanos.

