Sindicalistas de Villa Clara camino al Congreso Obrero

Santa Clara, Cuba. – Con el análisis de la vida interna de la organización, se inició este sábado la Conferencia XXI Congreso de la Central de Trabajadores en la provincia de Villa Clara, con la presencia de 200 delegados.

Los reunidos abordaron la atención a los afiliados que laboran en entidades estatales y no estatales, el comportamiento de las asambleas con los trabajadores, las finanzas, y el cumplimiento de las tareas del movimiento sindical.

Un momento importante de la reunión fue el encuentro con directivos de las empresas y organismos de la provincia de Villa Clara, en el que los delegados se actualizaron sobre el cumplimiento de los planes del presente año en cada entidad.

La clausura de la Conferencia XXI Congreso de la CTC de Villa Clara será este domingo, luego del análisis del informe central y la elección de la nueva directiva de la Central de Trabajadores de Cuba en la provincia.

