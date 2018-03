Siembran maíz en áreas arroceras de la provincia Granma

Bayamo, Cuba. – Unas 500 hectáreas de maíz para sustituir importaciones de ese grano, se comenzaron a plantar por vez primera en áreas dedicadas a cultivar arroz en la Empresa Integral de Granos Fernando Echenique de la provincia Granma.

Ese plan responde a indicaciones a los directivos de la agricultura en Granma, para que aporte grandes volúmenes de maíz destinados a producir piensos para alimentar cerdos, declaró Edisnel González.

El director de la Empresa Fernando Echenique, dijo que las siembras de maíz en áreas arroceras en reposo, la realizan con máquinas, y aplican la ciencia y la técnica, fertilizantes y excelentes atenciones culturales para obtener más producción.

Destacó además que con el uso de rayo láser, nivelan campos de cultivo de arroz, lo que favorece usar con mayor eficiencia el agua y lograr superiores rendimientos agrícolas.

