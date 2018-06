Sideromecánica en Cuba favorece sustitución de importaciones

El Grupo Empresarial de la Industria Sideromecánica desarrolla un total de 26 proyectos, cuyos resultados favorecerán la sustitución de importaciones en Cuba.

Raúl Díaz, director de negocios de esa entidad, afirmó que dichos proyectos abarcan las ramas de la metalmecánica, el reciclaje y la siderurgia, y están previstos para ejecutarse en un programa de desarrollo establecido hasta 2030.

Dentro de ese plan, una de las propuestas más significativas es un proyecto integrado de gestión de residuos sólidos a cargo de una empresa mixta, cuyo objeto social será el de aplicar en La Habana un sistema integrado para la recolección de desechos, afirmó.

Acerca de la importancia de la apertura de la inversión extranjera dentro de la industria sideromecánica cubana, Díaz opinó igualmente que ello contribuye a potenciar los proyectos que se encuentran en vías de conformación.

