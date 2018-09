En sesiones de trabajo Sindicato de Trabajadores Civiles de la Defensa

Con el debate en 4 comisiones de trabajo, que abordan distintos temas, inició en La Habana la segunda Conferencia Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles de la Defensa.

Los participantes analizaron la formación de valores, el trabajo de prevención, el enfrentamiento a indisciplinas, ilegalidades y el delito, así como la labor de ese sector en la batalla económica.

Se insistió, además, en lograr con todos los factores involucrados la efectividad en las respuestas que se den a las necesidades y planteamientos, en aras de avanzar en la sostenibilidad y la eficiencia económica.

En la segunda Conferencia Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles de la Defensa participan también miembros del secretariado de la CTC, jefes de las FAR, el MININT, Héroes del Trabajo, y directivos y funcionarios de empresas y organismos.

El joven ingeniero industrial Tony Alberto Sarmientos, especialista del sector de servicentros de la Corporación CIMEX, dijo que trabaja con entrega y se siente orgulloso de pertenecer al Sindicato de Trabajadores Civiles de la Defensa.

Agregó que trabaja en investigaciones vinculadas con lograr mayor ahorro y eficiencia en lo relacionado con el combustible, y señaló que se siente acompañado con los demás trabajadores de la sucursal.

Jorge Luis LLerena, tornero de la Empresa Agropecuaria Militar Matembo, en Corralillo, Villa Clara, aseveró que labora vinculado a la ANIR en la recuperación y confección de piezas y equipos de utilidad en la unidad.

El también Héroe del Trabajo de la República de Cuba explicó que, además, dan servicio a centros de producción de la comunidad con el objetivo de solucionar problemas técnicos en beneficio del pueblo.

