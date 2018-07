Sesionará en julio Congreso de los periodistas cubanos

La Habana, Cuba.- El sitio web Cubaperiodista informó que el X Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, UPEC, sesionará los días 13 y 14 de julio, en La Habana.

De acuerdo con el programa, aprobado por el X Pleno de la Unión de Periodistas de Cuba, a la apertura, el 13 de julio, seguirá la proyección de un video en homenaje a Fidel y a Antonio Moltó, expresidente de la UPEC, y por el aniversario 55 de la organización.

Posteriormente se presentará el Comité Nacional de la UPEC, se debatirá el tema: ¿Cómo contribuir desde la prensa y el periodismo cubanos a la implementación de la Política de Comunicación? y se aprobarán los Estatutos y el Código de Ética.

Ese día quedará elegida la Presidencia de la UPEC, se proyectará un video con el informe central del trabajo durante el período 2013-2018, y comenzará el trabajo de los delegados en comisiones.

