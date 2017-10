Sesionará en Cuba taller Caliprot

La Habana, Cuba.- Bajo el auspicio del Ministerio de Comunicaciones, se desarrollará del 31 de octubre al 3 de noviembre en La Habana, la VII edición del Taller de Atención Ciudadana, Comunicación Institucional, Protección al Consumidor y Calidad, Caliprot 2017.

La cita busca socializar las buenas prácticas y contribuir al perfeccionamiento de la gestión integrada de procesos generados alrededor de las telecomunicaciones, los servicios postales, y las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.

Caliprot 2017, con sede en el Centro de Negocios de Miramar, abarcará temáticas relacionadas con el perfeccionamiento de la gestión empresarial.

También, abordará el amplio impacto social en torno a la atención ciudadana, la comunicación institucional, y la respuesta a los planteamientos de los electores.

