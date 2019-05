Sesiona en Villa Clara Taller Regional de Trabajo Comunitario

A partir de hoy delegados de las provincias centrales participarán en el II Taller Regional de Trabajo Comunitario Integrado, con sede en Santa Clara.

El evento, convocado por la Asamblea Provincial del Poder Popular, tiene por objetivo ampliar la participación popular en los proyectos comunitarios, así como rescatar tradiciones y valores, y fomentar la agricultura familiar.

Durante la primera jornada en Villa Clara del II Taller Regional de Trabajo Comunitario Integrado, el Parque Leoncio Vidal acogerá una exposición con muestras de proyectos de los 13 municipios de ese territorio y de los consejos populares santaclareños.

El evento comunitario en esa provincia central comprende también un taller sobre perspectivas y retos en torno al desarrollo local, vinculados a programas económicos y sociales, a fin de garantizar el bienestar del pueblo.

