Sesiona en Cuba Conferencia de la Unión de Informáticos

La I Conferencia Nacional de la Unión de Informáticos de Cuba comenzó en La Habana para aprobar las nuevas metas de la organización, a partir de las políticas y estrategias de trabajo.

Perfeccionar y aprobar las bases reglamentarias y fortalecer el papel de la Unión como organización de la sociedad civil cubana, que busca satisfacer las necesidades de integración, superación y comunicación de sus miembros, figuran también entre los propósitos de la conferencia.

Dentro de los logros que puede exhibir la entidad destaca su papel como espacio de integración y en el acompañamiento a iniciativas que contribuyen al desarrollo del país, aseveró María Esther Alfonso, vicepresidenta primera de la organización.

Muchas fueron las tareas realizadas en tan poco tiempo. Aún nos queda un gran camino por andar, con la convicción de que del trabajo nuestro dependerán los resultados deseados, expresó.

