Sesiona Coloquio Hugo Chávez, la pasión que nos une (+Fotos)

En el marco del Festival de Caribe que se celebra en Santiago de Cuba, quedó inaugurado el Coloquio Internacional Hugo Chávez, la pasión que nos une, evento que concluye este sábado con un acto de solidaridad con el pueblo bolivariano.

A la ceremonia inaugural celebrada en el Salón de la plaza santiaguera, estuvieron presentes Mercedes Salazar, directora del Sistema de Cultura Popular de Venezuela, personalidades de la cultura invitadas a la Fiesta del Fuego, estudiosos de Chávez, y representantes de organizaciones de masas y políticas.

En la apertura, Juan Carlos Vaillant, delegado del ICAP en Santiago de Cuba, agradeció a los invitados la asistencia a la cuarta edición del evento que perpetúa la vida y obra de Fidel y Chávez.

El programa de debate y exposición del Coloquio, lo inició el periodista Jorge Legañoa con una conferencia sobre el Chavismo.

