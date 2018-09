En septiembre abre hotel Iberostar Grand Packard

Cuba tendrá en funcionamiento su segundo hotel de lujo con categoría V estrellas plus, cuando el próximo 10 de septiembre abra sus puertas el Iberostar Grand Packard, en el Paseo del Prado.

Esta instalación será otro gran hito para la industria turística de la mayor de las Antillas, que ya tiene unas cuadras más allá del Packard al Gran Hotel Manzana Kempinski.

Sus prestaciones incluyen concierge, consulta médica, lavandería y varias categorías de habitaciones estándar, minisuites, junior suites y suites, así como las situadas en la zona Star Prestige, en un área diferenciada y con servicios especiales.

La apertura del Iberostar Grand Packard confirma la Política Económica del Partido y la Revolución, que ve en la actividad turística la necesidad de tener un crecimiento sostenido, con diversificación de mercados emisores, segmentos de clientes y ofertas, e incrementando la competitividad.

