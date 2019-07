Seguiremos apoyando a Cuba y su Revolución (+Fotos)

Un ameno encuentro con la prensa desarrollaron en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, integrantes de la Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria (IFCO)-Pastores por la Paz.

Gail Walker, hija de Lucius Walker y directora ejecutiva de ese proyecto, reafirmó el compromiso de la organización con el respaldo a los cubanos en su lucha contra el bloqueo y contra toda política injerencista del gobierno estadounidense.

Gail Walker elogió la reunión con el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez en la cual les explicó la situación de la Isla frente a la agresividad imperial y también sobre el proceso de actualización del modelo económico que se desarrolla.

El canadiense Colin Stuart, integrante de Pastores por la Paz, dijo en el ICAP que tan pronto arribe a su país reclamará al Primer Ministro y también a la Canciller la necesidad de abrir los puentes entre la embajada de Canadá en Cuba para que fluya la buena relación que siempre ha existido.

Explicó que éste es su primer viaje a la Isla y apreció la nobleza y fe de los cubanos, a la vez fustigó a su país que hoy está aliado al Grupo de Lima contra Venezuela que trabaja por una sociedad mejor.

David López, mexicano también de Pastores por la Paz, aseveró que en su país se trabaja por la igualdad y la justicia para todos y señaló que los grupos de solidaridad con Cuba rechazan el infame bloqueo.

Los 34 hermanos caravanistas concluyen su visita a Cuba y regresarán a sus naciones a partir de este viernes.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.