Seguir acercándonos al legado de Martí y Fidel (+ Fotos)

Cuba está en la mira de los imperialistas, lo ha estado siempre y hoy se hace más evidente, pero tenemos un pueblo dotado de razones para resistir y seguir adelante, expresó en el Memorial José Martí la primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, Susely Morfa.

Al clausurar el 44 Seminario Nacional Juvenil de Estudios Martianos, Morfa enfatizó que nos acompaña el legado de lucha de numerosas generaciones, que al igual que las actuales llevan en la sangre el espíritu de Martí.



En el acto fueron enviados reconocimientos especiales a Fina García Marruz y Roberto Fernández Retamar por sus significativos aportes a la cultura cubana, y se premiaron los mejores trabajos.

El Presidente del Movimiento Juvenil Martiano, Yusuam Palacios, convocó al 45 Seminario Nacional Juvenil de Estudios Martianos que se efectuará en 2020 en Granma.

