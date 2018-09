Secretario de la asamblea de Kuwait en Cuba

El vicecanciller cubano Rogelio Sierra, recibió en esta capital al secretario de la Asamblea Nacional de Kuwait, Odah al Rowaie, encuentro en el que destacaron los lazos de amistad entre ambos países.

La reunión tuvo lugar en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, enmarcada en la visita que realiza el parlamentario del país del Medio Oriente, quien dialogó ayer con Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Mari Machado agradeció las muestras de solidaridad de Kuwait en la lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero, que por casi 60 años ha impuesto Estados Unidos a nuestra nación.

Por su parte, Odah al Rowaie manifestó que las relaciones bilaterales son distinguidas, y explicó que pese a las diferencias culturales, políticas e ideológicas, valoran y aprecian cada una de las experiencias que se desarrollan en Cuba.

