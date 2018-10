Se reúne vicecanciller cubano con autoridades de Nueva Zelanda

El viceministro primero de Relaciones Exteriores de Cuba, Marcelino Medina, sostuvo en Wellington reuniones de trabajo con autoridades del gobierno y el parlamento de Nueva Zelanda.

Como parte de su agenda en este país del Pacífico Sur, el vicecanciller dialogó con Brett Hudson, legislador neozelandés y miembro del Grupo de Amistad Latinoamericana.

En su cuenta de Twitter, Medina manifestó que Cuba encuentra experiencias interesantes en Nueva Zelanda de cara a la actualización de su modelo económico y social.

Asimismo, el diplomático cubano sostuvo encuentros con Brook Barrington, director ejecutivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio, y con Bernadette Cavanagh, subsecretaria de la cancillería neozelandesa, con quienes compartió varias posiciones de asuntos relacionados con la agenda internacional.

