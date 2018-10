Se perfila la Feria de La Habana

La XXXVI Feria Internacional de La Habana, del 29 de octubre al 2 de noviembre, reafirmará a Cuba como destino de inversión extranjera, aseveró Orlando Hernández Guillén.

El presidente de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, destacó además la importancia de ese evento en la promoción y desarrollo de los vínculos comerciales con el mundo.

Refirió que el III Foro de Inversión Extranjera, que sesionará en el teatro y salón Ejecutivo de Expocuba en el contexto de Fihav 2018, buscará un contenido más efectivo en la atracción del capital foráneo.

Según Hernández, el grueso del área reservada corresponde a los socios tradicionales como España, con 5 pabellones, y otras naciones con al menos un pabellón como Rusia, China, Italia, Francia, Alemania, Canadá, Venezuela, México, Corea del Sur y Japón, que últimamente ha venido creciendo en cada muestra.

