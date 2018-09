Se forma la tormenta tropical Helene

La depresión tropical número 8 de la actual temporada ciclónica, formada durante la noche del jueves, ganó más en organización e intensidad, convirtiéndose en la tormenta tropical Helene, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y una presión central de mil 2 hectopascal.

A la medianoche el centro de la tormenta fue estimado en los 13, 7 grados de latitud Norte y los 19, 2 grados de longitud Oeste, a 515 kilómetros al este-sudeste de las islas de Cabo Verde.

La Tormenta tropical Helene se mueve al oeste a 19 kilómetros por hora y en las próximas 12 a 24 horas inclinará su trayectoria al oeste noroeste, incrementando su velocidad de traslación y con posibilidad de fortalecerse y convertirse en huracán.

El próximo aviso sobre la tormenta tropical Helene se emitirá a las 6 de la tarde de este sábado.

