Santiago de Cuba ante un año de alcances históricos

Santiago de Cuba. – Las significativas conmemoraciones históricas que transcurrirán en 2018 son motivaciones que en estos días finales del año se anuncian para los empeños de Santiago de Cuba en pos de resultados superiores.

Lázaro Expósito, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, y Beatriz Johnson, presidenta del Gobierno en el territorio, informaron acerca de los programas que continuarán transformando diversos ámbitos de esa ciudad del oriente cubano.

Una fecha clave en esos esfuerzos, explicaron, será el 26 de julio, cuando se cumplirán 65 años del asalto al Cuartel Moncada, hecho protagonizado por Fidel y jóvenes revolucionarios.

Encuentros de la máxima dirección de la provincia con líderes populares y con santiagueros destacados en diversas esferas cerrarán el año, con la mira puesta en el advenimiento del triunfo de la Revolución .

