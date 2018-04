Santiago de Cuba recuerda el ejemplo de Vilma Espín

Santiago de Cuba, Cuba.- Teresa Amarelle Boué, Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas, FMC, destacó, este viernes, en la ciudad de Santiago de Cuba, el desarrollo del IV Taller Vilma Espín en la memoria, por las historias de vida contadas de extraordinarias compañeras.

Para el siguiente taller, en 2020, Amarelle Boué propuso que el evento tenga carácter nacional, ya que en las ediciones anteriores fueron convocadas las provincias orientales y fue valioso su aporte.

Durante el IV Taller Vilma Espín en la memoria se presentó una treintena de trabajos, en cinco comisiones, que en su mayoría reflejó el papel de la mujer en los diferentes sectores de la sociedad y como dirigente.

Finalmente, este sábado tendrá lugar un homenaje a Vilma en el mausoleo del Segundo Frente, donde reposan sus cenizas, mientras que en el Museo Memorial se desarrollará un conversatorio sobre su vida y obra.

(Visited 1 times, 10 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.