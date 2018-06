Santa Clara rinde homenaje al Che

Santa Clara, Cuba. – Estudiantes y trabajadores unidos al pueblo de Santa Clara saldrán a las calles este 14 de junio para homenajear a Ernesto Che Guevara en el aniversario 90 de su natalicio.

Reunidos en el obelisco dedicado a Antonio Maceo, quien por coincidencias de la historia nació el mismo día pero de 1845, los santaclareños realizarán una peregrinación hasta la Plaza que perpetúa la memoria del Guerrillero Heroico para rendir tributo al cubano-argentino.

En el sitio donde reposan sus restos y los de sus compañeros del Destacamento de Refuerzo, un grupo de pioneros recibirá el cambio de atributos, y se hará entrega del carné de la Juventud y el Partido a jóvenes herederos de su legado.

En la noche trascenderá una gala político cultural en el Complejo Escultórico Ernesto Che Guevara, para honrar a quien sigue siendo paradigma para el mundo.

