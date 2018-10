Sancti Spíritus; el barrio constituyente

Sancti spíritus, Cuba. – Vecinos de varios Comités de Defensa de la Revolución (CDR) de la ciudad de Sancti Spíritus convirtieron su calle en asamblea constituyente para aportar criterios sobre el Proyecto de Constitución de la República.

Algunos, entre ellos Emilio Yero, pidieron incluir la obligación de la familia en la atención a los adultos mayores, dada la tendencia del aumento de este grupo etario en el país, especialmente en el territorio espirituano uno de los más envejecidos.

Nieves Berroa consideró que no hay que limitar a dos los mandatos del presidente de la República, y Arelys García opinó que debe aparecer en la Carta Magna que los organismos del Estado, los diputados, delegados y funcionarios rindan cuentas de su gestión ante el pueblo.

El presidente de la Comisión Temporal que dirige en Sancti Spíritus el proceso de análisis del proyecto constitucional, Edelio Torres, explicó que en las reuniones celebradas se han hecho multiples propuestas.

