Salvador Valdés rinde honores a fundadores de la Patria

El primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa, recorrió el Corredor Patrimonial del cementerio Santa Ifigenia y rindió honores a fundadores de la Patria.

En la necrópolis santiaguera depositó flores al Héroe Nacional José Martí, al líder histórico Fidel Castro Ruz, a Carlos Manuel de Céspedes, Padre de la Patria y a Mariana Grajales, Madre de los Cubanos.

En su visita al cementerio de la capital santiaguera, Valdés Mesa recibió una explicación por parte del arquitecto Omar López, director de la Oficina del Conservador de la Ciudad, de los nuevos trabajos que se realizan en ese sitio Monumento Nacional.

Reconoció entre las nuevas tareas que se trabaja en la remodelación de tumbas de héroes de la Patria y Mártires de la Revolución, así como el embellecimiento de esa instalación visitada por cientos de extranjeros y nacionales.

