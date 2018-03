Salida al mar de Bolivia: un derecho soberano

La Habana, Cuba.- El reclamo boliviano de tener una salida al mar es legítimo, justo e histórico, y ello no usurpa ningún territorio chileno, afirmó el embajador de Bolivia en La Habana, Juan Ramón Quintana.

Agregó el diplomático que la exigencia de su gobierno no viola ningún tratado internacional, ni interviene en la soberanía chilena, y mucho menos afectaría las relaciones bilaterales; solo queremos, puntualizó, dialogar y llegar a un entendimiento razonable.

El embajador de Bolivia en La Habana, Juan Ramón Quintana, dijo a la prensa que aún se discute por ambas delegaciones el asunto en La Haya; y aclaró que el fallo de la Corte Internacional de Justicia se dará en el segundo semestre del actual año.

Recordó el diplomático palabras de José Martí sobre ese derecho boliviano, y también agradeció al gobierno cubano, y especialmente a Fidel, el apoyo incondicional a la demanda de su país.

