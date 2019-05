Rinden tributo en Villa Clara a Tania la Guerrillera

Elizabeth Dietze, la compañera de la infancia de Haydée Tamara Bunke, visitó el Complejo Escultórico Ernesto Che Guevara, donde rindió tributo al Guerrillero Heroico y sus compañeros del Destacamento de Refuerzo.

Para la amiga entrañable de Cuba, regresar a la isla constituye un motivo especial para homenajear a Tania la Guerrillera y compartir con un país que considera su segunda patria.

Durante su permanencia en Santa Clara, Elizabeth Dietze, la compañera de Haydée Tamara Bunke, dialogó con representantes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y de la Unión de Periodistas de Cuba en esa provincia.

Dietze entregó diplomas a esas instituciones villaclareñas por su trabajo solidario, así como el Sello conmemorativo por el Aniversario 80 del natalicio de Tania la Guerrillera, a quien considera un paradigma de internacionalista.

